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وزارة السياحة تعلن الغلق الإدارى لـ7 شركات لمزاولتها العمل بدون ترخيص

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وزارة السياحة تعلن الغلق الإدارى لـ7 شركات لمزاولتها العمل بدون ترخيص وزارة السياحة تعلن الغلق الإدارى لـ7 شركات لمزاولتها العمل بدون ترخيص

>كتبت ميرفت رشاد

أصدر محمد شعلان، وكيل وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحية، قرارا إداريا رقم 765 لسنة 2016، بغلق مقر الشركات التى تعمل تحت اسم "شيزر تريب" و"كامب ترافيل للسياحة" و"ترافولينو للخدمات السياحية" و"سوا تورز" بمحافظة القاهرة.

 

كما أصدر "شعلان" قرارا إداريا رقم 815 لسنة 2016، بغلق مقر الشركات التى تعمل تحت اسم "أوسكار تورز للسياحة" بمحافظة الجيزة، وكذلك "لاكسبيديا ترافيل" و"بلو وينجز تورز" بمحافظة القاهرة.

 

وتضمن القرار، أن الشركات قامت بمزاولة العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة، مخالفة بذلك أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر، بشأن تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، على أن تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق ذكرها لعملها بدون ترخيص لمحاسبتهم ضريبيا طوال الفترة السابقة.


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