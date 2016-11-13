أبوهشيمة عن إذاعة مباراة مصر وغانا حصريا على ON SPORT: حق مشروع للمصريين

كتب حسام الحاج

قال أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال، إنه يتمنى الفوز لمنتخب مصر أمام منتخب غانا، وتحقيق حلم المونديال الذى غاب كثيراً عن مصر، وإسعاد الجماهير المصرية.

ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة نظيره الغانى فى ثانى الجولات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، المقرر لها غدًا الأحد الساعة السادسة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتطرق أبو هشيمة فى تصريحات لقناة أون سبورت فى الحديث عن بث مباراة مصر وغانا حصريا على القناة قائلاً: "هذا واجب علينا وبث المباراة حصريا على القناة خدمة يستحقها الشعب المصرى خاصة أننا قادرون على تقديم كل ما هو جديد وانتظروا مفاجآت أخرى الفترة القادمة".