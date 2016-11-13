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طيار بتسوانى: أول مرة أزور مصر وشعرت بالسعادة عند نزولى على الأرض

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طيار بتسوانى: أول مرة أزور مصر وشعرت بالسعادة عند نزولى على الأرض طيار بتسوانى: أول مرة أزور مصر وشعرت بالسعادة عند نزولى على الأرض

>مطروح – حسن مشالى

أكد "بريت" طيار من دولة بتسوانا، أحد المشاركين فى رالى الطيران الملكى الإنجليزى، أن الرحلة من جزيرة كريت إلى فوق البحر كان مملة، لأنه طوال الوقت يطير فوق المياه، لكنه شعر بالسعادة من الاستقبال بمطار مطروح، وتعاون المراقبة الجوية أثناء النزول بالطائرة.

وأشار "بريت" إلى أنه يزور مصر لأول مرة، وشعر بالسعادة عند نزوله على الأرض من الحفاوة ورغبة الجميع فى المساعدة، وإنهاء الإجراءات، وعند الخروج من صالة الوصول كانت الاحتفالية باستقبالنا، مؤكداَ على سعادته بأول يوم طيران له خلال رحلة الرالى إلى كيب تاون فى جنوب أفريقيا.

وكان "بريت" قد سارع بالانخراط فى الرقص مع فرقة مطروح للفنون الشعبية، فور خروجه من صالة الوصول بمطار مرسى مطروح مع عدد من المشاركين فى الرالى، وإشاعة جو من البهجة.

يذكر أن نادى الطيران المصرى، هو المنظم لاستقبال رالى الطيران الملكى الإنجليزى، خلال مراحله بمصر فى طريقه إلى جنوب أفريقيا، حيث بدأ من جزيرة كريت وينتهى فى كيب تاون فى جنوب أفريقيا بمشاركة 16 طائرة و38 طيارا ومرافقا من دول مختلفة، بالإضافة إلى طائرة مصرية تابعة لنادى الطيران المصرى، المنسق للرالى داخل مصر.

ويمر الرالى بـ6 مطارات مصرية، ويشارك فيه 14 دولة وهى مصر وبريطانيا ولتوانيا وفرنسا وأستراليا وأيرلندا واليونان وبتسوانا وألمانيا وبلجيكا وروسيا وأمريكا و ناميبيا و جنوب إفريقيا.

وتتضمن مراحل السباق داخل مصر مطارات مرسى مطروح و 6 أكتوبر والغردقة و الأقصر وأسوان وأبو سمبل ثم دنقلة بالسودان ويستكمل مراحله حتى النهاية فى جنوب أفريقيا. 


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مصر 365

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