وكيل صحة سوهاج تخصم 5 أيام من راتب طبيبة بوحدة صحية لعدم تواجدها بمكان عملها

سوهاج - محمود مقبول

أصدرت روفيدا سلطان وكيلة وزارة الصحة بسوهاج قرارا بخصم 5 أيام على طبيبة الوحدة الصحية بقرية المغاربة دائرة مركز جرجا لعدم تواجدها بمكان عملها وعدم نظافة الوحدة وذلك على هامش الجولة التى قامت بها اليوم على رأس فريق ضم مدير ادارة المستشفيات، ومهندس المشروعات بإدارة التخطيط، ومسئول تمويل المشروعات بإدارة التخطيط مدير المكتب الفني، ومدير مكتب وكيل الوزارة، ومدير العلاقات العامة، ومسئول صيانة الأجهزة الطبية بالإدارة الهندسية وذلك لتقييم الأداء فى إدارة جرجا ومستشفى جرجا ومتابعة أعمال التطوير والإنشاءات بالمستشفى الجديد والتنبيه ببذل الجهد وسرعة الانتهاء.

وكشفت الجولة أن الوحدة يكسوها التراب وكذلك الأجهزة مع وجود كم هائل من التجهيزات والأجهزة الجديدة المخزنة دون رقابة .

ومن جانبها شددت وكيلة الوزارة على مدير الإدارة الدكتور هاني سمعان بحصر جميع الأجهزة والتجهيزات الطبية وغير الطبية علي مستوى الإدارة والوحدات التابعة لها وقيام الإدارة بمتابعة أعمال النظافة على مستوى الوحدات جميعها وتكثيف المرو وعتبرت تلك المرة إنذار والمرات القادمة سيتم توقيع أقصى جزاء على فريق إشراف الإدارة وفريق أشراف المديرية.

كما قررت سلطان عقد اجتماع مع مديرى الإدارات الصحية علي مستوى المحافظة يوم بعد غدا الموافق 14 /11 الساعة 3 عصرا لمناقشة جميع السلبيات والعوائق التي تعوق العمل بالإدارات الصحية والوصول لحلول مناسبة لها.

وعلى جانب آخر أنهت وكيلة الوزارة جولتها بتفقد بمستشفى جرجا والتي تودى به الخدمة حاليا وتم المرور علي أقسام النساء والولادة والكلي والعيادات الخارجية وذلك لمتابعة سير العمل واستمعت إلى المرضى.