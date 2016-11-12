الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تنعى الساحر محمود عبد العزيز

نعت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ومهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط للأمة العربية والشعب المصري الفنان السكندري المصري العربي الكبير محمود عبد العزيز الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض .

محمود عبد العزيز أثري السينما المصرية والفن المسرحي والتليفزيوني والإذاعية بابداعاته المتميزة واسلوبه الكوميدي الخاص حيث ترك بصمته على جميع أعماله فنانا تقديرا ومجمع كبيرا .

وإذا كان مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط قد كرم محمود عبد العزيز في دورة المهرجان عام 2004 فان محمود لم يتغيب عن المهرجان الذي فاز بجوائز أكثر من مرة عن أعماله المتميزة وأن كان المهرجان قد اختاره رئيسا شرفيا لدورته التاسعة والعشرين التي أقيمت تحت شعار السينما وطن فإن هذا الاختيار لم يأت لمجرد أنه نجم كبير فقط ولكن لأنه قدم العديد من الأعمال الوطنية خلال مسيرته الإبداعية منها فيلمه إعدام ميت ومسلسل رأفت الهجان بالإضافة إلى عشرات الأفلام والمسلسلات التي خلدته في تاريخ السينما والفن العربي نجما كبيرا وفنانا تقديرا

والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما وهي تنعي للأمة العربية والشعب المصري الفنان الكبير محمود عبد العزيز فإنها تدعو له بالرحمة والمغفرة وترجو من الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصغيرة وزوجته الصابرة الصامدة سفيرة السياحة العربية الإعلامية الكبيرة بوسي شلبي.