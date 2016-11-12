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11معلومة لا تعرفها عن الساحر محمود عبد العزيز

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11معلومة لا تعرفها عن الساحر محمود عبد العزيز 11معلومة لا تعرفها عن الساحر محمود عبد العزيز

 

كتب : مصطفى حمزة

بطلا شعبيا أحيانا، ساحرًا دائما، فنان يبحث عن البهجة فى أعماله، هكذا اختار الراحل محمود عبد العزيز طريقه لقلوب محبيه، وفى وداعه نذكر هنا 11 معلومة هامة عن سيرته:

1- ولد محمود عبد العزيز فى4 يونيو 1946 بحى الورديان بغرب الاسكندريه.

2- حاصل على ماجيستر فى تربية النحل .

3- ظهوره الأول كان تليفزيونى بمسلسل (الدوامة) قبل مشاركته فى فيلم (الحفيد) عام 1975.

4- أول بطوله سينمائية فى فيلم (حتى آخر العمر).

5- قدم 25 فيلمًا فى 6 سنوات فقط ، كان يؤدى بغالبيتها دور الفتى الأول.

6- عام 1982 كانت النقله الأهم بمشواره عقب مشاركته فى فيلم (العار).

7- أخرج فيلم واحد هو (البنت الحلوة الكدابه)عام 1977 .

8- شارك فى 84 فيلم.

9- شكل ثنائي فنى مع الراحلة معالى زايد ، بداية من عام 1985 ، فى فيلم “الشقة من حق الزوجة “، وقدما مع رأفت الميهي مؤلفًا ومخرجًا ( السادة الرجال – سمك لبن تمر هندي – سيداتى انساتى).

10- له مشروع مسلسل لم ينفذ بعنوان ( أنا ).

11- اكتشف الفنانة منه شلبى ، وأصر على أن تشاركه بطوله فيلم (الساحر)، فى أول ظهور سينمائى لها ، كما قدم أول أفلام المخرج فخر الدين نجيدة ( هارمونيكا ) ، وأول مسلسل للكاتب ناصر عبد الرحمن (جبل الحلال) .

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