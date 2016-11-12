قوات مكافحة الإرهاب تدمر 100 سيارة مفخخة شرقي الموصل

أوضح الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد سعد معن، أن اﻻنفجار الذي وقع، اليوم السبت، غرب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار ناتج عن تفجير سيارة مفخخة لتنظيم(داعش) الإرهابي، تحت السيطرة ودون وقوع خسائر.

وقال معن ، في تصريح صحفي مساء اليوم ، إن فوج طوارئ الأنبار الثالث عثر على سيارة متوقفة بالقرب من نقطة تفتيش أمنية”سيطرة السيراميك” قرب منطقة الملعب الخماسي غرب الرمادي، وقامت مفرزه من السلاح الهندسي بتفتيش السيارة وتفجيرها تحت السيطرة في نهاية شارع الزيتون بساحه فارغه، دون وقوع خسائر ماديه أو بشرية.

على صعيد متصل، كشف القيادي البارز في جهاز”مكافحة الإرهاب” الفريق عبد الوهاب الساعدي عن تدمير 100 سيارة مفخخة على الأقل خلال خمسة أيام من معارك تحرير أحياء في الساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل مركز محافظة نينوي من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابي.

وقال الساعدي، في تصريح صحفي، إن قوات مكافحة الإرهاب دمرت السيارات المفخخة قبل وصولها لمواقع القوات أو المدنيين ،إضافة إلى تدمير مفارز للقناصة للتنظيم في أحياء الموصل.

وأشار إلى مسلحي داعش ينتمون لمختلف الجنسيات بينهم أفغان وروس وعرب، لافتا إلى أن أحياء الساحل الأيسر التى تزيد عن الخمسين تم تقسيمها مابين قوات مكافحة الإرهاب والفرقتين 9 و16 بالجيش العراقي، وأغلبها ضمن مهام جهاز مكافحة الإرهاب وتستهدف العمليات تحريرها وصولا إلى حافة نهر دجلة الذي يقسم الموصل إلى جزءين شرقا وغربا.

وأضاف:” أن قوات مكافحة الإرهاب داخل الموصل وتبعد عن شاطىء النهر خمسة كيلومترات بينما الفرقة 9 تبعد ثلاثة كيلومترات ، وأن هناك خطة لتحرير الساحل الأيمن غربي مدينة الموصل بعد تحرير الساحل الأيسر.

أ.ش.أ