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3 عوامل تعيد كرة اليد بالزمالك إلى التألق

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3 عوامل تعيد كرة اليد بالزمالك إلى التألق 3 عوامل تعيد كرة اليد بالزمالك إلى التألق

>كتبت ندى مجاهد

يعيش فريق كرة اليد بالزمالك خلال الفترة الأخيرة فى حالة من تراجع المستوى الطبيعى، وذلك بعد التذبذب الذى طال الفريق بالرجوع من نصف نهائى البطولة الأفريقية للأندية وتراجع المستوى فى الدورى وآخرها التعادل مع سموحة، حيث يرصد "اليوم السابع" 3 عوامل تعيد الفريق الابيض إلى تألقه مرة أخرى وهى كالآتى:

 

استعادة الروح خلال فترة توقف دورى محترفى كرة اليد

من اهم ما يعيد فريق كرة اليد بالزمالك إلى مستواه الطبيعى وعصر التألق هو هى استعادة روح الفوز خلال فترة توقف دورى المحترفين حاليا لاستعداد لمونديال فرنسا المقرر له شهر يناير المقبل.

 

غلق صفحة إخفاق البطولة الأفريقية لأندية كرة اليد

يجب على لاعبو فريق كرة اليد البيضاء اغلاق صفحة الخروج من نصف نهائى البطولة الأفريقية للأندية التى اختتمت مؤخرا ببوركينا فاسو، والتفكير فى العودة إلى مستوى الموسم الماضى الذى شهد تألقا ملحوظا للأبيض.

 

تكاتف اللاعبين والإصرار على العودة لأمجاد كرة اليد

كما أنه يجب على لاعبى فريق كرة اليد بالأهلى أن يتكاتفوا ويتم معالجة الأخطاء بالتعاون مع الجهاز الفنى بقيادة الجنرال أيمن صلاح مع الإصرار على عودة فريقهم إلى الصدارة مرة أخرى.


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مصر 365

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