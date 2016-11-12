أخبار عاجلة

رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

ربيع ياسين: كوبر يملك شخصية قوية و3 عوامل تؤهلنا للمونديال

Google+ Print
ربيع ياسين: كوبر يملك شخصية قوية و3 عوامل تؤهلنا للمونديال ربيع ياسين: كوبر يملك شخصية قوية و3 عوامل تؤهلنا للمونديال

>كتب رمضان حسن

قال ربيع ياسين نجم الأهلى ومنتخب السابق، إن الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى الحالى للفراعنة يملك شخصية قوية كما أنه بدأ يفهم طبيعة اللاعب المصرى وهو ما يعزّز فرصه فى تحقيق نجاحات اكثر خلال الفترة القادمة.

 

وأكد ربيع ياسين لليوم السابع، أن الغانى غدا لن يكون صيدا سهلا حين يحل ضيفا على الفراعنة بملعب برج العرب فى الجولة الثانية من التصفيات المونديالية، وطالب بتوخى الحذر واللعب برجولة، مضيفا: "لو فزنا على غانا سنتأهل بنسبة 95%.".

 

وشدد على أن المنتخب الوطنى يحتاج لـ3 عوامل من أجل تحقيق حلم الملايين والوصول لمونديال روسيا اولها هو الإخلاص فى العمل من الجميع والإصرار على النجاح، أما العامل الثانى فيتمثل فى ضرورة خوض مباريات ودية قوية، وأخيرا إقامة معسكر طويل للفريق الوطنى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر