ربيع ياسين: كوبر يملك شخصية قوية و3 عوامل تؤهلنا للمونديال

كتب رمضان حسن

قال ربيع ياسين نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، إن الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى الحالى للفراعنة يملك شخصية قوية كما أنه بدأ يفهم طبيعة اللاعب المصرى وهو ما يعزّز فرصه فى تحقيق نجاحات اكثر خلال الفترة القادمة.

وأكد ربيع ياسين لليوم السابع، أن المنتخب الغانى غدا لن يكون صيدا سهلا حين يحل ضيفا على الفراعنة بملعب برج العرب فى الجولة الثانية من التصفيات المونديالية، وطالب بتوخى الحذر واللعب برجولة، مضيفا: "لو فزنا على غانا سنتأهل بنسبة 95%.".

وشدد على أن المنتخب الوطنى يحتاج لـ3 عوامل من أجل تحقيق حلم الملايين والوصول لمونديال روسيا اولها هو الإخلاص فى العمل من الجميع والإصرار على النجاح، أما العامل الثانى فيتمثل فى ضرورة خوض مباريات ودية قوية، وأخيرا إقامة معسكر طويل للفريق الوطنى.