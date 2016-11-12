عضو بـ«المهن التمثيلية» يكشف تفاصيل وفاة الفنان محمود عبد العزيز

أكد الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان الكبير محمود عبد العزيز بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عامًا في إحدى المستشفيات الخاصة بحي المهندسين.

وتوجه الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إلى المستشفى لمتابعة إجراءات الجنازة.

وكان الفنان الكبير قد أصيب بسرطان في الفك دخل على إثره في غيبوبة طويلة بإحدى المستشفيات الخاصة، وتدهورت حالته بعد أن ضعفت المناعة ونقص وزنه بشكل كبير.

ويبلغ رصيد الفنان “محمود عبد العزيز” في السينما المصرية 84 فيلمًا، وقدم من خلاله عدد من الأدوار المتنوعة بين الرومانسية والكوميدية والواقعية، ومن أبرز أعماله السينمائية “مع حبي وأشواقي” و”كفاني يا قلب” و”وضاع العمر يا ولدى” و”البنات عايزه إيه” و”إعدام طالب ثانوي” و”العار” و”وكالة البلح” و”العذراء والشعر الأبيض” و”تزوير في أوراق رسمية” و”إعدام ميت” و”الشقة من حق الزوجة” و”الكيف” و”جري الوحوش” و”الدنيا على جناح يمامة” و”الكيت كات” و”الساحر” و”ليله البيبي دول” و”إبراهيم الأبيض”.

كما قدم العديد من الأدوار التلفزيونية الهامة منها “شجرة اللبلاب” و”الدوامة” و”البشاير” و”محمود المصري”، وكانت أبرز أعماله التليفزيونية التي أثرت كثيراً في الدراما المصرية هو مسلسل “رأفت الهجان” الذي قدمه في منتصف الثمانينات وجسد من خلاله شخصية من ملف المخابرات المصرية.

نال الفنان “محمود عبد العزيز” خلال مشواره الفني العديد من الجوائز والأوسمة من مختلف المهرجانات الدولية والمحلية وحصل علي جائزة أحسن ممثل من مهرجان دمشق السينمائي الدولي ومهرجان الإسكندرية السينمائي عن فيلم “الكيت كات” وجائزة أحسن ممثل من مهرجان زمزبار الدولي عن فيلم “القبطان”، كما حصل علي جائزة أحسن ممثل من مهرجان مسقط عن فيلم “الساحر”، وجائزة أحسن ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فيلم “سوق المتعة”.

أ ش أ