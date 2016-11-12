وزير المالية يؤكد أن النقد الدولي لم يفرض على مصر شروطا لمنحه القرض

أكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن صندوق النقد الدولي لم يفرض على مصر شروطا، وإنما طبقت الحكومة برنامجا وطنيا خالصا صادر من الحكومة وأقره البرلمان.

وأضاف الجارحي – في كلمته اليوم السبت خلال مشاركته في مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادي – أن المعاناة من القرارات الإقتصادية الأخيرة جاءت بسبب التأخر في مواجهة المشكلات الإقتصادية الكبيرة التي تواجهها مصر منذ فترة طويلة، موضحا أنه لأول مرة ترتفع نسبة السياحة الخارجة من مصر مقارنة بنسبة السياحة الوافدة إليها.

وأوضح وزير المالية، أن الصادرات تساهم فقط بنسبة 5% من الناتج المحلي، ملمحا إلى دولة كتركيا كانت تواجه مشكلة مماثلة في العام 2001 ولكنها طبقت إصلاحات إقتصادية حتى وصلت إلى ماهي فيه الآن.

ولفت الجارحي، إلى أن الحكومة كانت متأهبة لآثار التغيير في السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة على زيادة نسبة الفائدة على اقتراض الحكومة، موضحا أن الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات غير المباشرة عبر الاستثمار في أدوات الدين المصرية واستثمارات رأس المال.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت نسب نمو تصل إلى 1.5% سنويا فيما كانت نسبة الزيادة السكانية 2% ما سبب عجزا كبيرا ورفع خدمة الدين من 11% إلى 31% في العام الجاري.