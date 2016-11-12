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عمرو دياب ناعيا الساحر محمود عبد العزيز: "وداعا يا أسطورة الفن العربى"

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عمرو دياب ناعيا الساحر محمود عبد العزيز: "وداعا يا أسطورة الفن العربى" عمرو دياب ناعيا الساحر محمود عبد العزيز: "وداعا يا أسطورة الفن العربى"

>كتب محمد مصطفى

نعى النجم الكبير الميجا ستار ، النجم الكبير محمود عبد العزيز الذى رحل عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع المرض.

 

وكتب عمرو دياب عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "رحم الله صديقى الفنان القدير محمود عبد العزيز وأسكنه فسيح جناته، وداعآ يا أسطورة الفن العربى". 

 

ويشيع جثمان النجم الكبير محمود عبد العزيز، بعد صلاة ظهر غد الأحد، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة بمحافظة الإسكندرية، ويتلقى نجليه الفنانان محمد وكريم محمود عبد العزيز، وزوجته الإعلامية بوسى شلبى، العزاء فيه بنفس المسجد يوم الأربعاء المقبل.

 


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