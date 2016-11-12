فيديو..سمير غانم باكيًا بشدة: محمود عبدالعزيز كان رفيق عمري

نعى الفنان سمير غانم، صديقه الفنان محمود عبدالعزيز قائلًا “رفيق عمري وكان دفعتي بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، وأكثر ما كان يتميز به الراحل أنه ابن بلد من الاسكندرانية الجدعان والشهامة من أهم صفاته».

ودخل غانم في نوبة بكاء على الهواء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «علي مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الراحل كان صديقا وفنانا، وأعزي العالم كله وندعو الله أن يلهم أهله الصبر والسلوان، موضحًا أن زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز ذهبت إليه في المستشفى وأعتقد انها صدمت الآن.

وأنهى غانم حديثه سريعًا قائلًا: آسف لن أستطيع استكمال المكالمة.

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