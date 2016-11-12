عمرو أديب ناعيًا محمود عبد العزيز: «فقدنا قيمة وقامة فنية.. وهيفضل عايش بأعماله»

نعى الإعلامى عمرو أديب، على وفاة الفنان محمود عبد العزيز، قائلًا: “الله يرحمه كان فنان جميل وكان بيحب البلد، وحافر فى وجدان كل بنى آدم”، مشيرًا إلى أنه صارع طويلًِا مع مرض لم يكن لا علاج له.

وأكد أديب أن الفنان الراحل من الجيل الذهبى، داعيًا للفنان الكبير محمود ياسين قائلًا :”ربنا يدى محمود ياسين طولة العمر”.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج “كل يوم”، على فضائية “on E”، :”المرض كان صعب، وكان بيتألم، وربنا ريحه وريح كل اللى حواليه، والناس اللى زى دى ما بتمشيش بلا بصمة ولا بلا ذكرى، هيفضل عايش بأعماله”، مردفًا :”الراجل دا حسسنا إن إحنا مصريين.. قيمة وقامة، والبلد دى فقيرة وغلبانة بس عظيمة بناس زى محمود عبد العزيز، وعظيمة بالفن والفكر المصرى”.