السقا ناعيًا محمود عبدالعزيز: «كنت خير الأب وخير الصديق»

كتبت – نانيس البيلي

نعى الفنان أحمد السقا، النجم الراحل محمود عبدالعزيز، الذي توفي، منذ قليل، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 70 عامًا.

وقال “السقا”، في تدوينة عبر صفحته بـ”فيس بوك”: “الله يرحمك .. كنت خير الأب وخير الصديق وخير الآخ.. دعواتكم بالرحمة.. محمود عبد العزيز في ذمة الله”.

ولد “الساحر” محمود عبد العزيز في 4 يونيو 1946 بالإسكندرية، وتخرج في كلية الزراعة، وظهر لأول مرة في مسلسل “الدوامة” في أوائل السبعينات، ثم شارك في فيلم الحفيد عام 1974، وبعدها توالت بطولاته السينمائية.