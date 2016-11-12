سامي مغاوري لـ«ONA»: محمود عبدالعزيز سيدفن غداً بالإسكندرية

كتبت – نانيس البيلي

أكد الفنان سامي مغاوري، وكيل نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان محمود عبدالعزيز، منذ قليل، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 70 عامًا.

وأضاف “مغاوري”، في تصريح لـ«ONA»، أن الفنان الراحل سيدفن غداً بمسقط رأسه في محافظة الإسكندرية، مشيراً إلى أن أسرته لم تحدد مكان صلاة الجنازة عليه إلى الآن.

ولد “الساحر” محمود عبد العزيز في 4 يونيو 1946 بالإسكندرية، وتخرج في كلية الزراعة، وظهر لأول مرة في مسلسل “الدوامة” في أوائل السبعينات، ثم شارك في فيلم الحفيد عام 1974، وبعدها توالت بطولاته السينمائية.