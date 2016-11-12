أخبار عاجلة

رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

سامي مغاوري لـ«ONA»: محمود عبدالعزيز سيدفن غداً بالإسكندرية

Google+ Print
سامي مغاوري لـ«ONA»: محمود عبدالعزيز سيدفن غداً بالإسكندرية سامي مغاوري لـ«ONA»: محمود عبدالعزيز سيدفن غداً بالإسكندرية

الفنان محمود عبد العزيز (أرشيفية)

كتبت – نانيس البيلي

أكد الفنان سامي مغاوري، وكيل نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان محمود عبدالعزيز، منذ قليل، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 70 عامًا.

وأضاف “مغاوري”، في تصريح لـ«ONA»، أن الفنان الراحل سيدفن غداً بمسقط رأسه في محافظة الإسكندرية، مشيراً إلى أن أسرته لم تحدد مكان صلاة الجنازة عليه إلى الآن.

ولد “الساحر” محمود عبد العزيز في 4 يونيو 1946 بالإسكندرية، وتخرج في كلية الزراعة، وظهر لأول مرة في مسلسل “الدوامة” في أوائل السبعينات، ثم شارك في فيلم الحفيد عام 1974، وبعدها توالت بطولاته السينمائية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا