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كريم محمود عبدالعزيز ناعيًا والده: «الله يرحمك يا أغلى إنسان في الوجود»

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الفنان محمود عبد العزيز (أرشيفية)

الفنان محمود عبد العزيز (أرشيفية)

كتبت – نانيس البيلي

نعى الفنان الشاب كريم محمود عبدالعزيز، والده الساحر محمود عبدالعزيز، الذي توفي، منذ قليل، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 70 عامًا.

وقال “كريم”، في تدوينة عبر صفحته بـ”فيس بوك”: “البقاء لله .. لا إله إلا الله .. الله يرحمك يا أغلى إنسان في الوجود”.

ولد “الساحر” محمود عبد العزيز في 4 يونيو 1946 بالإسكندرية، وتخرج في كلية الزراعة، وظهر لأول مرة في مسلسل “الدوامة” في أوائل السبعينات، ثم شارك في فيلم الحفيد عام 1974، وبعدها توالت بطولاته السينمائية.

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