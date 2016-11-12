أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 12 / 11 / 2016

كتب عمرو جاب الله

شهد نادى الزمالك اليوم السبت 12 / 11 / 2016 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها تأكد ابتعاد إسلام جمال عن المعسكر بسبب خضوعه لبرنامج علاجى بخلاف انتظام النيجيرى معروف يوسف لاعب وسط الفريق بعد العودة من بلاده.

إسلام جمال يبتعد عن معسكر الزمالك بـ6 أكتوبر

ابتعد إسلام جمال مدافع نادى الزمالك، عن معسكر الفريق الأبيض المقام بمدينة 6 أكتوبر، ضمن الاستعدادات لمواجهة طنطا، يوم 18 نوفمبر الجارى، فى الأسبوع التاسع من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

كان إسلام جمال قد اشتكى من الإصابة التى لحقت به مؤخراً خلال مشاركته فى المران الجماعى لنادى الزمالك يوم الأربعاء الماضى، ليغادر التدريب قبل نهايته بعد شعوره بآلام جديدة فى قدمه نتيجة معاناته من شد فى العضلة الأمامية قبل أن يتعرض للطرد من جلسة مرتضى منصور رئيس النادى مع اللاعبين فى نفس اليوم.

من المنتظر أن يظهر إسلام جمال فى تدريبات نادى الزمالك، بعد نهاية معسكر 6 أكتوبر، المقرر ختامه غداً الأحد، حيث سيخوض اللاعبون فترة واحدة فى صباح الغد.

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