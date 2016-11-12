أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 12 / 11 / 2016

>كتب عمرو جاب الله
شهد نادى الزمالك اليوم السبت 12 / 11 / 2016 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها تأكد ابتعاد إسلام جمال عن المعسكر بسبب خضوعه لبرنامج علاجى بخلاف انتظام النيجيرى معروف يوسف لاعب وسط الفريق بعد العودة من بلاده.
إسلام جمال يبتعد عن معسكر الزمالك بـ6 أكتوبر
ابتعد إسلام جمال مدافع نادى الزمالك، عن معسكر الفريق الأبيض المقام بمدينة 6 أكتوبر، ضمن الاستعدادات لمواجهة طنطا، يوم 18 نوفمبر الجارى، فى الأسبوع التاسع من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
كان إسلام جمال قد اشتكى من الإصابة التى لحقت به مؤخراً خلال مشاركته فى المران الجماعى لنادى الزمالك يوم الأربعاء الماضى، ليغادر التدريب قبل نهايته بعد شعوره بآلام جديدة فى قدمه نتيجة معاناته من شد فى العضلة الأمامية قبل أن يتعرض للطرد من جلسة مرتضى منصور رئيس النادى مع اللاعبين فى نفس اليوم.
من المنتظر أن يظهر إسلام جمال فى تدريبات نادى الزمالك، بعد نهاية معسكر 6 أكتوبر، المقرر ختامه غداً الأحد، حيث سيخوض اللاعبون فترة واحدة فى صباح الغد.
الزمالك يكتفى بمران بدنى صباحا فى معسكر أكتوبر
اكتفى الزمالك بمران بدنى، صباح اليوم السبت، فى الفترة الأولى من التدريبات التى خاضها الفريق الأبيض بمعسكر 6 أكتوبر، ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة طنطا، يوم 18 نوفمبر الجارى، فى الأسبوع التاسع من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
ويواصل نادى الزمالك تدريباته اليوم على فترتين، حيث خاض الأولى صباحاً لرفع اللياقة البدنية على أن يؤدى الفترة الثانية فى الرابعة والنصف من عصر اليوم تحت إشراف الجهاز الفنى للفريق بقيادة مؤمن سليمان.
باسم مرسى "أجازة" من الزمالك بعد موقعة غانا بسبب "الزواج"
قرر الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة مؤمن سليمان ، منح باسم مرسى مهاجم الفريق راحة سلبية من التدريبات عقب انتهائه من خوض مباراة المنتخب الوطنى أمام غانا غدا الأحد بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 .
ومن المنتظر أن يبدأ باسم مرسى الاستعداد لزفافه الذى سيقام يومى الأربعاء والجمعة القادمين خاصة أن اللاعب لن يتواجد فى قائمة فريقه خلال مباراة طنطا فى ظل إيقافه لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة المصرى الأخيرة بخلافه حصوله على أجازة زواج.
الاتحاد السكندرى يطلب ضم إسلام جمال.. والإسماعيلى يدرس عودته
تلقى إسلام جمال مدافع الزمالك عرضا رسميا من نادي الاتحاد السكندرى للانتقال لصفوفه خلال الميركاتو الشتوى القادم بعد الأزمات التى اندلعت بينه وبين مجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور وكان آخرها قيام رئيس القلعة البيضاء بطرده من اجتماعه مع اللاعبين قبل الدخول فى معسكر مغلق بمدينة 6 أكتوبر .
كما أبدى نادي الإسماعيلى رغبته فى التعاقد مع إسلام جمال بعد الفترة التى قضاها اللاعب ضمن صفوفه الموسم الماضى على سبيل الإعارة وأثبت خلالها جدارته وظهر بمستوى جيد ليعود لحسابات الدراويش بعد اقتراب رحيله عن الزمالك .
مران الزمالك المسائى.. مشاركة "معروف" وتقسيم التدريب لـ3 أجزاء
خاض نادى الزمالك تدريباته المسائية فى فندق إقامته بمعسكر 6 أكتوبر المقام حاليًا، ضمن الاستعدادات لمواجهة طنطا، يوم 18 نوفمبر الجارى، فى الأسبوع التاسع من منافسات الدورى الممتاز.
وقسم مؤمن سليمان المدير الفنى لنادى الزمالك، التدريبات لـ3 أجزاء وهى الجزء الأولى بدنى بالجرى حول الملعب ثم خاض الفريق الجزء الثانى فى صالة الجيمانزيوم وجاء الجزء الثالث فنى فى ملعب الفندق.
وشهد المران ظهور النيجيرى معروف يوسف لاعب وسط الفريق بعد عودته من بلاده ليخوض بذلك تدريبين فى المعسكر قبل ختامه غدًا الأحد بدلاً من مران وحيد حيث سيختتم الفريق تدريبه غدًا.
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