وزيرة التعاون الدولي: تخصيص 500 مليون دولار لتنمية الصعيد

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن الدولة لديها اهتمام كبير بالمحافظات الأكثر احتياجًا خاصة الصعيد وسيناء، موضحة أن وزارة التعاون التولي وضعت الصعيد على أوائل اهتماماتها لأنها من أكثر المحافظات فقرًا وبطالة مقارنة بالمحافظات الأخرى.

وأضافت «نصر» خلال الجلسة العامة الأولى لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي حول السياسيات المالية والنقدية وإجراءات الاستثمار، أن الصعيد وسيناء ومطروح والعلمين لهم الأولية في التعاون الدولي لانهم أكثر الدول التى تعاني، لافتة إلى أنهم حرصوا على الزيارات الميدانية حتى يشهدون بأعينهم الأوضع على أرض الواقع.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه تم تخصيص 500 مليون دولار لتنمية الصعيد لعمل تنمية مستدامة وشاملة، بالإضافة إلى عمل مناطق صناعة من أجل توفير فرص عمل للشباب، منوهًا إلى أنهم يعملوا على أرض صلبة من أجل زيادة فرص العمل وتحقيق معدلات تنموية لتوفير فرص عمل ومشاريع جديدة.

وأوضحت أنهم أطلقوا مبادرة من أجل إنشاء مشاريع تنموية، لافتة إلى أن الرئسي عبد الفتاح السيسي أصدر توجهات بسرعة العمل وضبط الفترة الزمنية الخاصة بالمشاريع التى تنفذ الآن على أرض الواقع لتنتهي في عام واحد بدلاً من 3 سنوات، إضافة إلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومبادرة رئيس الجمهورية، من خلال البنوك والجمعيات.

ولفتت إلى أنه لابد الشباب ان يتشجع ويتقدم بالتحرك على إنشاء المشاريع في مختلف المحافظات، موضحة أن الدولة مهتمة بتوفير ودعم الكثير من المجالات منها الطاقة والبنية التحتية والصرف الصحي ومياه الشرب وتوصيلات الغاز.