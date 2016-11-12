أخبار عاجلة

رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزيرة التعاون الدولي: تخصيص 500 مليون دولار لتنمية الصعيد

Google+ Print
وزيرة التعاون الدولي: تخصيص 500 مليون دولار لتنمية الصعيد وزيرة التعاون الدولي: تخصيص 500 مليون دولار لتنمية الصعيد

الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي _ أرشيفية

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن الدولة لديها اهتمام كبير بالمحافظات الأكثر احتياجًا خاصة الصعيد وسيناء، موضحة أن وزارة التعاون التولي وضعت الصعيد على أوائل اهتماماتها لأنها من أكثر المحافظات فقرًا وبطالة مقارنة بالمحافظات الأخرى.

وأضافت «نصر» خلال الجلسة العامة الأولى لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي حول السياسيات المالية والنقدية وإجراءات الاستثمار، أن الصعيد وسيناء ومطروح والعلمين لهم الأولية في التعاون الدولي لانهم أكثر الدول التى تعاني، لافتة إلى أنهم حرصوا على الزيارات الميدانية حتى يشهدون بأعينهم الأوضع على أرض الواقع.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه تم تخصيص 500 مليون دولار لتنمية الصعيد لعمل تنمية مستدامة وشاملة، بالإضافة إلى عمل مناطق صناعة من أجل توفير فرص عمل للشباب، منوهًا إلى أنهم يعملوا على أرض صلبة من أجل زيادة فرص العمل وتحقيق معدلات تنموية لتوفير فرص عمل ومشاريع جديدة.

وأوضحت أنهم أطلقوا مبادرة من أجل إنشاء مشاريع تنموية، لافتة إلى أن الرئسي عبد الفتاح أصدر توجهات بسرعة العمل وضبط الفترة الزمنية الخاصة بالمشاريع التى تنفذ الآن على أرض الواقع لتنتهي في عام واحد بدلاً من 3 سنوات، إضافة إلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومبادرة رئيس الجمهورية، من خلال البنوك والجمعيات.

ولفتت إلى أنه لابد الشباب ان يتشجع ويتقدم بالتحرك على إنشاء المشاريع في مختلف المحافظات، موضحة أن الدولة مهتمة بتوفير ودعم الكثير من المجالات منها الطاقة والبنية التحتية والصرف الصحي ومياه الشرب وتوصيلات الغاز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين