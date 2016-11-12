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بنغلادش تسترد أموالا سرقت من البنك المركزي

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بنغلادش تسترد أموالا سرقت من البنك المركزي بنغلادش تسترد أموالا سرقت من البنك المركزي

قال مسؤول ببنك بنغلادش المركزي، السبت، إن البنك استعاد أقل من خمس مبلغ يصل إلى 81 مليون دولار سرقت من حسابه ببنك الاحتياطي الاتحادي لنيويورك في فبراير.

وأوضح أبو هينا محمد راضي حسن نائب محافظ البنك ورئيس وحدته للمعلومات المالية أن السلطات الفلبينية سلمت أكثر من 15.25 مليون دولار إلى سفير بنغلادش في الفلبين.

وأضاف أن الأموال ستنقل لحساب البنك، الاثنين، مضيفا: “سنبحث الآن عن باقي الأموال”.

وفي فبراير، استخدم متسللون مجهولون بيانات دخول مسروقة لبنك بنغلادش وحاولوا نقل ما يربو عن إلى مليار دولار من حساب البنك بالبنك الأميركي، إذ نجح المتسللون في نقل 81 مليون دولار إلى 4 حسابات في مجموعة ريزال التجارية المصرفية بمانيلا.

وجرى غسل معظم الأموال في أندية قمار بالعاصمة الفلبينية وظلت مفقودة، فيما توجه وفد من بنغلادش إلى مانيلا قبل أيام للعمل على استرداد جزء من الأموال.

وقضت محكمة فلبينية في سبتمبر بأن بنك بنغلادش، هو المالك الشرعي لنحو 15.25 مليون دولار سلمها مدير أندية القمار كيم ونغ وشركته إيسترن هاواي ليجر وفقا لأوراق قضائية.

ونفى الرجل أي دور له في واحدة من أكبر عمليات السرقة الإلكترونية في العالم.

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