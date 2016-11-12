شركة السويدى: محطة كهرباء غياضة الشرقية صرح عملاق وضع بنى سويف على الخريطة العالمية

بني سويف – هانى فتحى

أكد المهندس هشام حجازى المدير التنفيذى لشركة السويدى الحليف المحلى لشركة سيمنس المشرفة على إنشاء محطة كهرباء غياضة الشرقية بمحافظة بنى سويف، أن محطة كهرباء غياضة الشرقية صرح عملاق وضع بنى سويف على الخريطة العالمية.

وأشار حجازى إلى أنه سيتم تشغيل 6 تربينات غازية مع نهاية العام الحالى 2016 بنظام الدورة البسيطة لتمد الشبكة القومية لكهرباء مصر بـ2400 ميجا وات كمرحلة أولى، مشيرا إلى أنه سيتم ترقيتها بعد ذلك كى تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة عبر إضافة المُبادلات الحرارية، والتوربينات البخارية ليبلغ إجمالى القدرة الكهربائية للمحطة نحو 4.8 ميجا وات.

وأوضح المدير التنفيذى للمشروع أن المشروع يتكون من 4 بلوك (دورة مركبة ) وكل دورة تنتج 1200 ميجا وات ليصل إجمالى ما تنتجه المحطة 4800 ميجا وات وكل بلوك عبارة 2 تربينة غازية و2 غلاية استعادة طاقة وتربينة بخارية وسيتم تشغيل 6 وحدات غازية فى نهاية العام الحالى بطاقة 2400 ميجا وات. متابعاً أن هذه المحطة ستصبح أكبر محطة كهرباء فى العالم تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة بطراز h-class، وتعتمد على الغاز الطبيعى فى تشغيلها، بقدرة تبلغ 4800 ميجاوات وينفذها "كونسورتيوم سيمنز" الألمانية، و"السويدى إلكتريك" بقيمة تصل إلى 2 مليار يورو.

وأضاف المهندس هشام حجازى أن الشركة المنفذة واجهت صعوبات للطبيعة الطبوغرافية الصعبة للمنطقة والتى اخترتها وزارة الكهرباء منذ فترة، ووقع اختيارنا عليها، نظراً لكونها تطل مباشرة على مجرى نهر النيل مما يساهم فى استخدام مياه نهر النيل .

وتابع المدير التنفيذى أن أول عملية صب للتوربينات كانت فى يناير 2016 واستمر العمل بالمحطة على مدار 24 ساعة للانتهاء من ربط 2400 ميجاوات على شبكة كهرباء مصر نهاية العام الجارى، مشيراً إلى أنه تم ربط الميجاوات بالفعل على شبكة الكهرباء فى الأول من نوفمبر الجارى إلا أنها تستخدم فى إعادة تشغيل التوربينات .

وأكد المهندس هشام حجازى أن المحطة يعمل بها 6 آلاف عامل و600 مهندس تابعين لشركة السويدى، و150 خبيرا من شركة سيمنز العالمية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء بنسبة 90 % من الأعمال المدنية بالإضافة إلى الانتهاء من تركيب 6 وحدات من الثمانية وحدات الغازية.

وأضاف المهندس هشام حجازى أنه تم إنشاء مركز لتدريب العاملين بالمحطة قبل البدء بها، مشيراً إلى أن الشركة المنفذة حرصت على أن تكون العمالة من محافظة بنى سويف، ولم يتم استقدام من خارج المحافظة إلا الكوادر والخبرات المتخصصة فقط.

وأضاف المدير التنفيذى للشركة أن سيمنز وقعت عقد صيانة مع وزارة الكهرباء مدته 9 سنوات، تقوم خلاله شركة سيمنس بالصيانة الكاملة للمحطة.