«دى ميستورا»: لابد من رحيل «جبهة النصرة» عن مدينة حلب السورية

شدد المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا على ضرورة رحيل “جبهة النصرة” عن مدينة حلب السورية، مطالبًا بوقف جميع الأعمال العسكرية فى هذه المدينة لإفساح المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن دى ميستورا قوله – عقب مباحثات أجراها، اليوم السبت، فى طهران مع نائب وزير الخارجية الإيرانى للشؤون العربية والإفريقية حسين جابر أنصارى – إن “جبهة النصرة” باعتبارها جماعة إرهابية، ينبغى أن تخرج من شرق حلب، مدينا أية جرائم تُرتكب سواء أكانت فى شرق حلب أم غربها، مضيفا أنه لا زال يدرس مقترحين لإخراج المدنيين والمجموعات الإرهابية من هذه المدينة.

من جانبه، وصف أنصارى مباحثاته مع دى ميستورا بالجادة والجيدة، مضيفا أنهما بحثا آخر التطورات الإقليمية والدولية الميدانية والسياسية التى تخص سوريا إضافة إلى البعد الإنسانى للأزمة، مؤكدا أهمية إرسال المساعدات الإنسانية إلى مدينة حلب وإسهام الأمم المتحدة فى مواجهة الإرهاب.

أ ش أ