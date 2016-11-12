بالفيديو.. محلل سياسي: المؤسسات هي الحاكم الفعلي لأمريكا وليس الرئيس المنتخب‎

قال الكاتب والمحلل السياسي محمد حيدر، إن التصعيد الخطابي من جانب مسؤولين أوربيين ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمر مبكر، خاصة وأنه لم يطرح برنامجه السياسي لكي يتشكل لدى المحللين والمسؤولين صورة واضحة عن سياساته، وبالتالي تكون لتلك المخاوف الأوروبية والتصعيد الخطابي ما يبرره، مشيرًا إلى أن السياسة الأمريكية سياسة مؤسسات وبالتالي ما يحدث من جانب أوروبا شخصنة للمسائل.

وأضاف حيدر خلال حواره لبرنامج وراء الحدث على شاشة «الغد»، مع الإعلامية لينا مسلم، أن الوعود التي صدرت من الحملة الانتخابية لترامب كانت تسعى لمخاطبة مشاعر المواطنين الأمريكيين من خلال عدة مخاوف، ربما تنتاب الشارع الأمريكي والطبقة الوسطى، لافتا إلى أن ترامب لن يحكم الولايات المتحدة الأمريكية وإنما ستحكمها المؤسسات داخل الدولة ولن يتصرف بتلك الهمجية والشعبوية وإنما سيحكمه القانون.

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