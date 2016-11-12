نشرةONA ا أزمة بين برزنتيشين وماسبيرو..داليا البحيري ضيفة CBC ..هيفاء وهبي في رمضان 2017‎

إعداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

قال خالد عبد العاطي، كبير مخرجي البرامج الرياضية بالتلفزيون المصري، أن شركة “بريزنتيشين” رفضت تسليم التلفزيون المصري الوحدة رقم 22 المؤجرة من أجل بث مباراة وغانا..للمزيد



> أصدر الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة قنوات المحور الفضائية قرارًا إداريًا بفتح تحقيق عاجل بشأن ملابسات حلقة برنامج «90 دقيقة آخر الأسبوع»، والتي تم فيها استضافة المستشار مرتضى منصور على الهواء مباشرة..للمزيد

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> يستضيف برنامج “ملاعب أون” على شاشة on sport، اليوم مروان سعيد مدير تحرير موقع كينج فوت، ويقدم البرنامج تغطية خاصة وحصرية على الهواء مباشرة للاستعدادات لمباراة مصر وغانا من مقر إقامة منتخب مصر ومقر إقامة منتخب غانا..للمزيد

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> يستضيف الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج «حوار القاهرة»، المذاع عبر شاشة «سكاي نيوز عربية» مساء اليوم السبت، الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي في لقاء مسجل..للمزيد

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> تعاقدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مع المنتج ياسر سليم رئيس مجلس إدارة شركة «بلاك أند وايت» للإنتاج السينمائي والدرامي مؤخرًا لتقديم مسلسلها الجديد، والتي تخوض به السباق الرمضاني المقبل..للمزيد

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> تحل كل من داليا البحيري وهدى عبود ولارا دبانة ورانيا السيد ومريم جورج وأمينة شلباية وسالي شاهين وانجي عبد الله ونور السمري وهبة السيسي ونادين أسامة ضيوفا على برنامج “صاحبة السعادة”..للمزيد

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> يستضيف الإعلامي معتز الدمرداش، غداً الأحد، في برنامجه “90 دقيقة” على قناة المحور الفضائية المعلق الرياضي أحمد الطيب والناقد الرياضي إيهاب الخطيب..للمزيد

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