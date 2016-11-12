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نشرةONA ا أزمة بين برزنتيشين وماسبيرو..داليا البحيري ضيفة CBC ..هيفاء وهبي في رمضان 2017‎

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إعداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

قال خالد عبد العاطي، كبير مخرجي البرامج الرياضية بالتلفزيون المصري، أن شركة “بريزنتيشين” رفضت تسليم التلفزيون المصري الوحدة رقم 22 المؤجرة من أجل بث مباراة وغانا..للمزيد

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