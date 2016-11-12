النمسا تستبعد فكرة المشاركة في جيش أوروبي موحد وتتمسك بحياديتها

رفض وزير دفاع النمسا الاشتراكي، هانز دوسكوتسيل، بشكل قاطع، مشاركة النمسا في جيش أوروبي موحد، والذي جدد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الدعوة إلى تشكيله مؤخرًا.

وأكد الوزير أن فكرة مشاركة النمسا في جيش موحد تابع للاتحاد الأوروبي “لا تتسق مع وضع النمسا الحيادي”، مشددًا على أن “تفريغ الحيادية من معناها هو أمر غير وارد”.

ورحب الوزير دوسكوتسيل بمناقشة سبل تطوير السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي – من حيث المبدأ – قائلا “نعم للمزيد من التعاون”، ولكنه رفض – في المقابل – مشاركة بلاده في تشكيل جيش أوروبي، وعدد بعض الأمثلة ذات الصلة بتعزيز التعاون الأوروبي، منها إنشاء مقر مشترك وتأسيس قيادة للشؤون الطبية والتعاون في الأمور اللوجستية، معتبرًا أنها مقترحات قابلة للبحث، فيما استبعد مطلقًا إمكانية تنفيذ الجيش عمليات تحت قيادة عسكرية غير نمساوية.

بدوره، استبعد رئيس وزراء النمسا الاشتراكي كريستيان كيرن مشاركة بلاده في جيش أوروبي، واصفا مقترح رئيس المفوضية الأوروبية بأنه “أمر لا يمكن تصوره”.

وفي المقابل، أعرب مستشار النمسا رئيس الحزب الاشتراكي الحاكم كريستيان كيرن عن استعداد بلاده للتضامن وتقديم المساهمات على المستوى الأوروبي، بيّد أنه استبعد في المقابل “عمل جيش النمسا تحت قيادة غير نمساوية، وقال “لا أستطيع أن أتخيل هذا التطور في الوقت الراهن”.

أ ش أ