أخبار عاجلة

رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وفد مصرى يشارك بمؤتمر إعلان انتهاء المرحلة الأولى من “التعاون عبر الحدود”

Google+ Print
وفد مصرى يشارك بمؤتمر إعلان انتهاء المرحلة الأولى من “التعاون عبر الحدود” وفد مصرى يشارك بمؤتمر إعلان انتهاء المرحلة الأولى من “التعاون عبر الحدود”

وزير الخارجية، سامح شكري (أرشيفية)

يشارك وفد مصرى من وزارتى الخارجية والتعاون الدولى برئاسة السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطنى لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين والاتحاد الأوروبى بوزارة الخارجية، فى مؤتمر إعلان الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود وإطلاق المرحلة الثانية، والذى يعقد فى بروكسل يومى 15-16 نوفمبر.

يناقش المؤتمر عدد من الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالإنجازات التى تم تحقيقها خلال المرحلة الأولى، والتحديات التى واجهت تنفيذ البرنامج بالإضافة إلى كيفية تلافى تلك العقبات خلال المرحلة الثانية.

يقوم برنامج التعاون عبر الحدود فى حوض المتوسط الدول من شمال وجنوب المتوسط على تمويل مشروعات فى المحافظات والمدن المشاطئة للبحر المتوسط، وتشارك فيها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والمؤسسات البحثية، وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث شاركت مصر فى المرحلة الأولى من البرنامج بفعالية ضمن 30 مشروعا من بين إجمالى 95 مشروعا.

وفى هذا الإطار، قرر الاتحاد الأوروبى تخصيص مبلغ 234 مليون يورو لتمويل المرحلة الثانية من برنامج التعاون عبر الحدود فى حوض المتوسط، ويقوم المكتب الوطنى لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى حاليا بالتفاوض مع المفوضية الأوروبية حول الاتفاق العام لتمويل المرحلة الثانية حتى عام 2020، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية على رأسهم وزارة التعاون الدولى.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر