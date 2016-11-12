وفد مصرى يشارك بمؤتمر إعلان انتهاء المرحلة الأولى من “التعاون عبر الحدود”

يشارك وفد مصرى من وزارتى الخارجية والتعاون الدولى برئاسة السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطنى لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى بوزارة الخارجية، فى مؤتمر إعلان الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود وإطلاق المرحلة الثانية، والذى يعقد فى بروكسل يومى 15-16 نوفمبر.

يناقش المؤتمر عدد من الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالإنجازات التى تم تحقيقها خلال المرحلة الأولى، والتحديات التى واجهت تنفيذ البرنامج بالإضافة إلى كيفية تلافى تلك العقبات خلال المرحلة الثانية.

يقوم برنامج التعاون عبر الحدود فى حوض المتوسط الدول من شمال وجنوب المتوسط على تمويل مشروعات فى المحافظات والمدن المشاطئة للبحر المتوسط، وتشارك فيها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والمؤسسات البحثية، وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث شاركت مصر فى المرحلة الأولى من البرنامج بفعالية ضمن 30 مشروعا من بين إجمالى 95 مشروعا.

وفى هذا الإطار، قرر الاتحاد الأوروبى تخصيص مبلغ 234 مليون يورو لتمويل المرحلة الثانية من برنامج التعاون عبر الحدود فى حوض المتوسط، ويقوم المكتب الوطنى لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى حاليا بالتفاوض مع المفوضية الأوروبية حول الاتفاق العام لتمويل المرحلة الثانية حتى عام 2020، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية على رأسهم وزارة التعاون الدولى.

أ ش أ