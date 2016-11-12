صندوق “تحيا مصر”: تلقينا 750 ألف رسالة تبرع أمس للرد على دعوات الفوضى

قال محمد عشماوى، المدير التنفيذى لصندوق “تحيا مصر”، إن الشعب المصرى أطلق دعوات للتبرع للصندوق يوم 11 نوفمبر، بالتزامن مع دعوات الفوضى التى أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية للنزول..، موضحًا أن حجم الرسائل التى تلقاها الصندوق خلال اليومين الماضيين 750 ألف رسالة، بما يعد دعما للدولة والقيادة السياسية فى قراراتها.

وأضاف عشماوى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، أن أهالى كفر ربيع بمحافظة المنوفية تبرعوا بمبلغ 97 ألف جنيه، بينما دمياط 100 ألف جنيه، وأهالى سرس الليان 30 ألف جنيه، مؤكدا أن دعوات التخريب تحولت إلى تظارهرات فى حب الوطن، من خلال التكاتف وإظهار روح التعاون بين أبناء الوطن.