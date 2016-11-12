الملكة إليزابيث تسدل الستار عن لوحة شخصية لها في لندن

أزاحت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية Elizabeth الستار عن لوحة شخصية لها في العاصمة البريطانية لندن، رسمها الفنان الإيرلندي كولين ديفيدسون Colin Davidson.

وكلفت مؤسسة خيرية إيرلندية الرسام بعمل اللوحة احتفالاً بعيد ميلاد الملكة التسعين، الذي احتفلت به في أبريل الماضي.

ومن خلال اللقطات التي نشرتها الصحف والمواقع العالمية، بدت الإبتسامة واضحة على وجه الملكة أثناء الكشف عن صورتها.

يشار الى أنه سبق أن رسم ديفيدسون صوراً شخصية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وممثلين أمريكيين وزعماء في إيرلندا الشمالية.

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