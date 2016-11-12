ميشيل أوباما تقدم لـ ميلانيا ترامب نصائحها حول تربية الأطفال في البيت الأبيض

التقت السيدة الأولى ميشيل أوباما Michelle Obama بعد ظهر الخميس السيدة ميلانيا ترامب Melania Trump، زوجة دونالد ترامب Donald Trump الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، في البيت الأبيض.

بعد احتساء الشاي، استمعت ميلانيا ترامب لنصائح ميشيل حول كيفية تربية الأطفال في البيت الأبيض والتعامل مع طفلها بارون البالغ من العمر عشر سنوات.

وقدّمت ميشيل تجربتها في تربية ابنتيها ماليا وساشا، اللتين دخلتا البيت الأبيض صغيرتين، إذ أنجبت ابنتها الأولى وهي ماليا آن في 4 يوليو 1998، والثانية ناتاشا الملقبة بساشا في 10 يونيو 2001. وقد التحقت ابنتاها بمدارس جامعة شيكاغو التجريبية. وعندما انتقلت الأسرة إلى واشنطن العاصمة في يناير 2009، التحقتا بمدرسة أصدقاء سيدويل الخاصة.

يشار إلى أن ميلانيا قدمت إلى أمريكا كمهاجرة من سلوفينيا في 1996، وعملت عارضة أزياء بشكل غير قانوني، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، إلا أنّها حاولت نفي الأمر عبر تغريدة لها على "تويتر" في سبتمبر، قالت فيها إنها دخلت الولايات المتحدة بشكل قانوني.

وحرصت ميلانيا على تجنب الظهور بكثرة في وسائل الإعلام خلال حملة زوجها الرئاسية، ولكن ضعف موقفه أمام هيلاري كلينتون بين النساء اللاتي يملكن حق التصويت في أمريكا؛ وذلك بسبب عدد من اتهامات التحرش التي وجهت له ربما دفعها إلى التدخّل بالظهور في وسائل الإعلام للدفاع عن زوجها ترامب، الذي تمكّن من تجاوز كلّ العقبات في طريقه إلى البيت الأبيض.

وكانت زوجة ترامب شدّدت على رفض اتهام أيّ شخص بغير دليل، في وقت أكدت أنها تتفق مع ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama، على أنّ أيّ لمس للمرأة بغير رضاها هو اعتداء جنسيّ عليها لا تقبله؛ وذلك في تعليق على الاتهامات التي وجّهت لزوجها بالتحرّش بعدد من النساء اللواتي كشفن عن قصصهن خلال حملته الانتخابية.

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