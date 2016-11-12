الجمهور يسأل "أين حسن؟".. إيمي سمير غانم تخصص شهر العسل لـ"صديقاتها"

تجاوب الفنان حسن الرداد أخيراً مع مشاغبات رواد مواقع التواصل الاجتماعي. فبعد 24 ساعة فقط من انتشار هاشتاق "أين حسن" تعليقاً على الصور المنشورة لزوجته إيمي برفقة صديقاتها فقط أثناء شهر العسل، قرّر العريس الرد بصورة كوميدية له مع زوجته، ولكنه كالعادة تكتم على تفاصيل رحلة العمر.

القصة بدأت عندما أقدمت "العروس أيضاً" بسنت ابنة الممثل القدير أحمد صيام، وأقرب صديقات إيمي، على نشر صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع انستقرام، من الجونة، برفقة عريسها، ومعها شهد رمزي وزوجها كريم السبكي؛ والمفاجأة كانت حضور إيمي سمير غانم التي انشغلت بالتهام وجبة أكل خفيفة، لينطلق بعدها هاشتاق "أين حسن؟"، خاصة وأن الصورة التقطت ثاني أيام زواجه، وقبل ليلة من سفره في رحلة شهر العسل.

حسن قرّر الرد ملمحاً إلى أنه يقضى شهر العسل برحلة سفاري مع زوجته إيمي، وأنهما يجهّزان الطعام معاً، علماً بأن الشائعات روّجت لسفرهما برحلة تشمل زيارة موانئ البحر المتوسط، وتبدأ من إسبانيا، بينما المؤكد بحسب مصدر مقرب من العروس أنهما سافرا لكندا في شهر عسل طويل.