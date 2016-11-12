هل تتزوج سيلينا غوميز جاستين بيبر سراً؟

ذكر موقع In Touch الأمريكي أنّ النجم الكندي جاستين بيبر Justin Bieber ( 22 عاماً)، والمغنية الأمريكية سيلينا غوميز Selena Gomez (24 عاماً)، لم يسترجعا فقط علاقتهما العاطفية، بل تطوَّرت الأمور بينهما حتى أنهما يفكران في أمر الزواج.

وأوضح مصدر مقرّب من الطرفين لموقع In Touch أنّ سيلينا تتحدّث الآن معه كما لو أنهما مخطوبان وستتزوج في السرّ، لأنها تريد أن تقول للجميع إنها ليست بحاجة إلى موافقة أسرتها، كما تتمنى غوميز أن يكون الزواج حلاً لمشاكلها مع بيبر.

ويقول المصدر: "تعتقد سيلينا أنّ زواجهما سيكون له مفعول السحر، وبمجرد أن يتزوجا فستنتهي مشاكلهما كافة".

وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أن المياه عادت إلى مجاريها بعد أن قام بيبر بزيارة سريّة لغوميز أثناء مكوثها بأحد المراكز العلاجية التي تعالجها من أعراض مرض Lupus الذي يسبّب الاكتئاب الشديد.

وبحسب Headline & Global News، فقد تردّد أنّ هذا الزواج سيساعد غوميز على تخطّي المشاكل الصحية التي تواجهها حالياً.

سيلينا غوميز في مصح للتأهيل النفسي

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