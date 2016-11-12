تامر حسني و ياسمين عبد العزيز في 10 مسلسلات لرمضان 2017

في واحدة من أكبر مفاجآت المنافسة على كعكة "موسم دراما رمضان 2017" نجح المنتج تامر مرسي في الجمع بين مطرب الجيل تامر حسني والفنانة الكوميدية الأكثر رواجاً ياسمين عبد العزيز، في عمل فني واحد، بعدما كان من المخطط سابقاً أن يقدّم كلّ واحد منهما مسلسلاً منفرداً. والمفاجأة الأكبر أنّ المسلسل سينقسم لعشر مسلسلات صغيرة، عدد حلقات كلّ واحد ثلاثة فقط، وجميعها تقدّم كوميدية موسيقية استعراضية.

ياسمين عبد العزيز، التي عادت لدراما رمضان بعد غياب طويل جداً، ظلّت طوال الفترة الماضية تبحث عن فكرة مناسبة للعودة، بعد التوقيع مع شركة سينرجي. والحال نفسها تكررت مع النجم المطرب تامر حسني، الذي لجأ إلى المخرج محمد سامي للإشراف على ورشة لكتابة مسلسله الجديد. وفي النهاية، قرّر سامي الجمع بين النجمين. وهروباً من الأفكار النمطية، تمّ الاتفاق على تقديم "ثلاثيات"، على غرار مسلسل "مدرسة الحب"، وتكون لكلّ ثلاثية قصّة منفصلة تماماً، ولكن بنفس الأبطال.

ومن المقرّر الانتهاء من كتابة الحلقات الأولى قريباً على أن يبدأ التصوير منتصف ديسمبر المقبل. ولا تزال القناة التي ستعرض المسلسل غامضة، خصوصاً أن تامر مرسي سيخرج عن "طاعة" شبكة قنوات MBC هذا العام، بعد توقيع اتفاق تعاون مع شبكتي قنوات ONTV، وDMC ، لترويج مسلسلات السقا وعادل إمام وتامر حسني.

يشار أنّ تامر حسني قدم سابقاً مسلسلي "آدم" عام 2011، و "فرق توقيت " 2014 مع نيكول سابا ، بينما لم تقدم ياسمين عبد العزيز أيّ مسلسل من بطولتها، ولها مشاركة واحدة في دراما رمضان كنجمة صاعدة وقتها في مسلسل "العائلة" للفنانة الكبيرة ليلى علوي.

تامر حسني يعود للدراما بعشرة مسلسلات قصيرة مع النجمة ياسمين عبد العزيز.. فهل يحتل صدارة التعاقدات مبكراً؟ أم يكون محمد رمضان الأسطورة الوحيدة المستمرّة؟