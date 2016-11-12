انتقادات للجنة تحكيم "Arab Idol" وهل يكون اللقب جزائريا؟

تميزت الحلقة الثانية من مرحلة تجارب الأداء في الموسم الرابع من برنامج "أراب أيدول" بسطوع مواهب شابة من دولة الجزائر، أثبتت ثقافة وموهبة وكفاءة فنية عالية.

الحلقة الثانية من مرحلة تجارب الأداء في الموسم الحالي من البرنامج، الذي يضم أعضاء لجنة التحكيم الأربعة: نانسي عجرم ووائل كفوري وأحلام وحسن الشافعي، تشي بأن اللقب سيكون من حصة المشتركين الجزائريين، الذين سيتنافسون فيما بينهم في مراحل لاحقة، للتأكيد أن كلّ واحد منهم يستحق أن يكون نجم "أراب أيدول".

المشترك اليمني فؤاد الهتار، الذي حظي بانتقاد من وائل وحسن، علّق على أدائه بأنه شعر بالخوف، ثم أضاف: "أزحّط يعني"، ولكنه حظي بـ 4 "نعم" من أعضاء اللجنة مجتمعين.

محمد رقاني من الجزائر انتقل أيضاً إلى المرحلة الثانية مدعوماً بـ 4 "نعم"، وهو ينتمي إلى بيت فني، وبدا بارعاً في غنائه كما في عزفه، ممّا جعل أحلام تعلّق: " سوف أقوم ببحث للتعرف إلى عائلتك".

منال حدلي المشتركة الجزائرية كان نصيبها أيضاً 4 "نعم"، وهي أثبتت موهبة فنية راقية، فشدّدت نانسي على أنها تتنظر أن تسمع صوتها وهي تغني مع الموسيقى، بينما وصف وائل صوتها بأنه يهدىء الأعصاب.

المشترك محمد بن صالح مدرب كمال الأجسام، الذي قام باستعراض عضلاته، خرج من مرحلة الغداء بـ 4 "نعم"، برغم اعترافه بأنّ عالم العضلات يختلف تماماً عن عالم الصوت، بعدما علّقت نانسي على عضلاته الضخمة، مستغربة مشاركته في البرنامج.

محمد أمين كان لافتاً في موهبته، وانتقل بتأييد جماعي من أعضاء اللجنة إلى المرحلة المقبلة، ومثله العراقي مهند الجاسم الذي خرج بـ 4 "نعم"، وبيجن جزا المشترك الكردي الذي وجد وائل كفوري صعوبة في لفظ اسمه.

مزاح لجنة التحكيم وإلقاء النكات "يميناً وشمالاً" لم يغب عن أعضاء لجنة التحكيم؛ فالفنان وائل كفوري طلب من المشترك محمد أمين الذي ملك مطعم بيتزا أن يكثف من دروس "الفوكاليز"، وأن "يرش" بهارات البيتزا على صوته، لحثه على التنويع، كما قال لمشترك مهووس بنانسي عجرم وشم اسمها على يده، عندما قامت وقبّلته مسايرة: " يخرب ذوقك صارلي سنتين وما قدرت آخد بوسه منها". وكذلك تكرّر الأمر عندما قال وائل كفوري لأحد المشتركين: "عندك عرب ما عندي ياها"، فتوجّهت أحلام إليه قائلة: " يا متواضع".

من ناحية أخرى، لم تغب تعليقات التهكم والسخرية عند المشتركين الذين لم يحالفهم الحظ بالانتقال إلى المرحلة الثانية من البرنامج، حيث علّق أحدهم بالقول: "لجنة تحكيم صفر"، بينما استغرب مشترك آخر مطالبة أحلام بالبيتزا، وعلّق قائلاً: "أحلام تحب الكنتاكي".

إلى ذلك، كان لافتاً قرار العراقي همام عبد الرازق المشاركة في البرنامج، خصوصاً أنه احترف الغناء منذ عدة سنوات، وطرح أعمالاً خاصّة في السوق، وربما كانت الرغبة في تحقيق المزيد من الشهرة والانتشار وراء قراره.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي