ظافر العابدين لن يعود لنيللي كريم لهذا السبب

نفى المخرج محمد العدل كلّ ما تردد عن اختيار الفنان ظافر العابدين لبطولة مسلسله الجديد "لأعلى سعر"، أحدث أعمال النجمة نيللي كريم، المقرّر عرضه في موسم دراما رمضان 2017، مؤكداً أن دور زوج البطلة سيذهب لراقص باليه، وأنّ فريق العمل سيقوم بجولة داخل عدة دول عربية لاختيار من يصلح للقيام بالدور، خاصّة أن نيللي نفسها ستقدّم دور راقصة باليه، وهو جزء من شخصيتها الحقيقية.

فريق عمل المسلسل، بحسب تصريح خاصّ من المخرج محمد العدل، يضمّ حتى الآن الفنان أحمد فهمى، والنجم الكبير عزت العلايلي بدور والد نيللي كريم، إضافة إلى عدد كبير من المواهب الشابة من طلبة أكاديمية الفنون، الذين سيتمّ اختيارهم عبر مسابقة تجريها شركة متخصصة. وتدور أحداث المسلسل في أجواء رومانسية، ويفترض أن يقدّم شخصية زوج نيللي كريم ممثل يجيد رقصات الباليه، لأن المسلسل سيضمّ عدّة رقصات للمرة الأولى في الدراما المصرية.

ظافر يناقش المشاركة في ثلاثة أعمال مقترحة، ولكنه لن يعود للنجمة نيللي كريم في رمضان 2017.

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