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وزير النقل من الإسكندرية: نخطط لإنشاء كيانات تنظيمية لقطاعات النقل

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وزير النقل من الإسكندرية: نخطط لإنشاء كيانات تنظيمية لقطاعات النقل وزير النقل من الإسكندرية: نخطط لإنشاء كيانات تنظيمية لقطاعات النقل

>الإسكندرية – أسماء على بدر

أكد الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، إن الوزارة لديها خطة بجانب المجهودات التى تعمل عليها فى السكك الحديدية والطرق والنقل البحرى هو إنشاء كيانات تنظيمية لتنظيم قطاعات النقل المختلفة ومراقبتها داخليًا بالإضافة إلى المراقبة الخارجية.

وأضاف خلال كلمته فى احتفالية المراجعة الإلزامية من المنظمة البحرية الدولية  IMOالمقامة بميناء الإسكندرية، أن هيئة السلامة البحرية جزء مهم فى قطاع النقل البحرى والتى تضمن سلامة والحركة الملاحية وهى تابعة لوزارة النقل المصرية.

كما كرم الدكتور جلال السعيد وزيرالنقل، واللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية، اللواء بحرى مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وعدد من اللواءات الذين ساهموا بمجهوداتهم فى النقل البحرى فى .


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