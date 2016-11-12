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«جمعية نقاد السينما» تنظم حفل تأبين للمخرج الراحل «خان» بالمجلس الأعلى للصحافة

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«جمعية نقاد السينما» تنظم حفل تأبين للمخرج الراحل «خان» بالمجلس الأعلى للصحافة «جمعية نقاد السينما» تنظم حفل تأبين للمخرج الراحل «خان» بالمجلس الأعلى للصحافة

جانب من حفل التأبين

أقامت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، برئاسة الناقد الأمير أباظة، مساء اليوم، السبت، حفل تأبين المخرج الكبير محمد خان بالمجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية وزير الثقافة، حلمي النمنم، وبحضور الأستاذ أمين أباظة، والأستاذة أمل الصبان، والمصور سعيد الشيمي، وزوجة المخرج الراحل محمد خان، وسام سليمان، والسيناريست مصطفي محرم، وعدد كبير من الفنانين وأصدقاء المخرج الراحل.

وبدأت الاحتفالية بعرض فيلم وثائقي قصير عن أعمال المخرج الراحل ثم تكريم زوجته ثم كلمة للحاضرين في حب خان.

كما تم تقديم كتاب “قميص محمد خان الحريري” خلال حفل التأبين، والذي ألفه مدير التصوير سعيد شيمى، وفيه يستعرض مراحل مهمة من مشوار المخرج الراحل.

المراسل : عمر جمال

 

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