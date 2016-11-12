مصرع شابين علي صحراوي بني سويف أثناء ذهابهما لتقديم واجب عزاء‎

لقي منذ قليل شابان مصرعهما علي طريق بني سويف الشرقي إثر حادث تصادم مروع مع سيارة نقل أثناء ذهابهما لمحافظة المنيا لتقديم واجب عزاء .

تلقي اللواء محمد الخليصي مدير أمن بني سويف إخطاراً من مستشفي بني سويف العام يفيد إستقبال جثث لشابين إثر تعرضهم لحادث تصادم بطريق بني سويف الشرقي أثناء توجههما لمحافظة المنيا لتقديم واجب عزاء .

ودلت تحريات المباحث الأولية أن الجثث لشابين يدعيان ، أحمد عصام حسين موظف بالأزهر وصديقة أحمد سامي كامل ،عامل كانا قادمين من محافظة الجيزة لتقديم واجب عزاء بمحافظة المنيا وتعرضا لحادث تصادم مع سيارة نقل بطريق بني سويف الشرقي بالقرب من نفق سنور .

تحرر محضر بالواقعة وإخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .