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الصناعات المعدنية: مصانع الحديد اتفقت على تخفيض هامش الربح

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الصناعات المعدنية: مصانع الحديد اتفقت على تخفيض هامش الربح الصناعات المعدنية: مصانع الحديد اتفقت على تخفيض هامش الربح

مصانع الحديد (أرشيفية)

قال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنه تم الاتفاق بين شركات الحديد على تقليل هامش الربح ليقتصر على التكلفة وتغطية المصاريف، بعد الارتفاعات التي شهدتها الحديد خلال الفترة الماضية والتي تجاوزت 9 آلاف جنيه لأول مرة خلال سنوات.

وأرجع الجارحي -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط السبت- الارتفاعات الكبيرة لأسعار الحديد إلى ارتفاع أسعار الحديد البليت عالميا، والتي سجلت 330 دولارا إلى 415 دولارا للطن، فضلا عن أسعار الدولار والتي بلغت 18 جنيها، منوها بأن أغلب مدخلات الإنتاج ترتبط بسعر الدولار، وأن الزيادات التي شهدتها الحديد في السوق المحلية لم تكون على قدر الزيادة العالمية.

وأعرب الجارحي عن توقعه بانخفاض أسعار الحديد مع انخفاض أسعار الدولار.

وردًا على سؤال بشأن تأثير قرار رفع أسعار المحروقات وتأثيرها على قطاع الحديد، أوضح الجارحي أن القرار من شأنه أن يرفع الأسعار، مشيرا إلى أن صناعة الحديد من القطاعات كثيفة الطاقة.

أ ش أ

 

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