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فشل آخر محاولات عرض «آخر أيام المدينة»..ومخرجه لـONA: عاجز عن إبداء سبب

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فشل آخر محاولات عرض «آخر أيام المدينة»..ومخرجه لـONA: عاجز عن إبداء سبب فشل آخر محاولات عرض «آخر أيام المدينة»..ومخرجه لـONA: عاجز عن إبداء سبب

المخرج تامر السعيد _ أرشيفية

فشلت كل محاولات عرض فيلم “آخر أيام المدينة” بأى من أقسام الدوررة “38″ لمهرجان القاهرة السينمائي الدولى، والمقرر افتتاحها يوم الثلاثاء المقبل بدار الأوبرا.

وكان الناقد السينمائي سمير فريد قد اقترح حل أزمة استبعاد الفيلم من للمسابقة الرسمية بعرضه فى ختام المهرجان، إلا أن ذلك لم ينجح بعد التمسك بالاكتفاء بمراسمه كما هى، وبالإعلان فقط عن الجوائز.

ومن جهته أكد مخرج الفيلم تامر السعيد، فى تصريح خاص لوكالة أنباء ONA أنه طوال ال12يوم الماضية تجاهلت إدارة المهرجان محاولات عديدة للتواصل معها، أومناقشة أو حتى طىرح بديل، بما فى ذلك مقترح الناقد الكبير سمير فريد، عضو اللجنة العليا للمهرجان.

وأوضح تامر السعيد إنه حتى الان عاجز عن الرد على تساؤلات مهرجانات دولية عن أسباب عدم عرض فيلمه بمهرجان بلده، موضحًا أنه ظل عشر أعوام يعمل على تنفيذ الفيلم.

وكانت أسرة الفيلم قد نشرت بيانًا قالت فيه أنها تحتفظ بحقها فى إتخاذ الخطوات القانونية تجاه إدارة المهرجان، حتى تتحمل مسؤوليتها عن الأضرار
> المادية والأدبية التى أصابت الفيلم بسبب قرار استبعاده من المهرجان.

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أونا