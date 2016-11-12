الربيع الأمريكي.. ولكن! .. بقلم د. أماني إبراهيم

على الرغم من أن المقارنة غير عادله وأن الشماتة ليست من شيم الكرام وليست من أخلاق الإسلام ولا أيا من الأديان إلا أني استسمحكم بأن تدعوني أسخر من مقدرات القدر وأتابع بعقلي وعيني كيف تدور الدنيا وكيف تدور الدوائر قد لا تكون بنفس حدة أو قوة الآلآم التي واجهتنا لأسباب معروفة تاريخيا من ضعفنا على مر عدة عقود من الزمان تعرضت فيه مصر للعديد من التحديات والضغوط السياسية والإنسانية دون القدرة على المساس بطبيعة النفس المصرية القوية بلا جدال وطبيعة الانتماء اللاشعوري بحب الوطن إلا أن ضعفنا هذا واستسلامنا مكن من هم أقوى مننا في كل المجالات من تنفيذ مخططاتهم ضد منطقة الشرق الأوسط باعترافات من الشخصيات السياسية الهامة بأمريكا.

وكما جاء في مذكرات هيلاري كلينتون التي اعترفت بأنهم من خططوا ونظموا خطة تنفيذ الربيع العربي وتمويل الأرهابيين من داعش ليتمكنوا من تنفيذ ماتصبو اليه امريكا ولا ملام عليهم انما على الضعفاء تدور الدواير..

وهانحن في اواخر عام 2016 نرى الآن مايحدث في امريكا من خلل في الديمقراطية التي يتشدق بها الغرب وامريكا ومعظم الدول الكبرى فاذا بغضب شعبي قوي بما اختارته صناديق الأنتخابات الأمريكية والتي قضت بفوز ترامب وسقوط هيلاري وبسبب مكانة ترامب الغير محبوبة من الشعب تم حرق العلم الأمريكي بأيدي ابنائه كما حدث في مصر اثناء الربيع العربي 2011 حين اشعل فيه بعض من ابناء مصر الذين غدروا بوطنهم واحرقوا العلم المصري..

يعد ترامب هفتاريخ رئيس أمريكا الحالي شخصية تستحق التأمل فهو الرئيس ال45 لأمريكا ولد من ام اسكتلندية وله اربعة اشقاء ادخله والده المدرسة العسكرية بسبب كثرة مشاغبته التي كان يصعب السيطرة عليها وبعدها قام بادارة شركات والده حتى ارتقى الي اعلى مستوى من الثراء يتبعه افلاس بسبب الكساد الأقتصادي الذي اصاب امريكا في الثمانينات لكنه عاد بعدها من تلك الأزمة اكثر ثراءا وجرأة وتزوج ثلاثة مرات وانجب ابنتين وثلاثة اولاد.

إن خسارة كلينتون وفوز ترامب بالرئاسة الأمريكية تواجه بعض التحديات وبلا شك ستتجاوزها امريكا بسبب نظامها السياسي والأقتصادي القوي ولمكانتها العالمية ولاتتأثربتلك الانحرافات المؤقته ولايغيب عنا ان امريكا لديها استراتيجية سياسية لاتتنازل عنها ابدا وبأن تظل محتفظة بريادة العالم بكل الوسائل المباحة والغير مباحة ولا تستهلك امكاناتها الا في تنفيذ سياستها الأستراتيجية ففي أول يوم من حكم ترامب تواجه أمريكا تحديات سنرى آثارها في شخصية ترامب المغامرة وقد تكون المغامرة الأمريكية الحالية مستحبة لنا في الوقت الحالي لأننا في عهد نحتاج الي دعم حقيقي من المساندة الدولية لأستقرار مصر وتخطي الصعوبات الأقتصادية بعد انهيار العديد من البلدان العربية المجاورة والتي أثرت سلبا على المناخ السياسي والاقتصادي العربي بشكل عام.

وقد يخرج علينا الأمريكان بأننا سبب هذا الربيع الأمريكي 2016 وأننا عملاء وأن الشعوب العربية تتآمر عليهم بسبب كراهيتهم لأمريكا لأن كل اناء ينضح بما فيه مع احتفاظي برائي الشخصي باني كم اتمنى ان يكون هذا رأيهم فينا يكون واقعا حقيقيا وكم اتمنى لو انها حقيقة ليكون الرد الصاع بصاعين ان لم يكن اكثر وعلها تكون دليلا على قوتنا الساحرة لتغيير النظام في امريكا ولكن هيهات !علينا انتهاز الفرص ونصبح انتهازيين انتهازية مباحة تشعل فتيل القوة من جديد لدى الشعوب العربية وقيامها من جديد وان تتذاكي الأنظمة العربية عامة ومصر الحبيبة على وجه الخصوص بقيادة رائده مثل قائدنا البطل عبد الفتاح السيسي دون تطبيل وتحيز لذلك الرجل الذي اجبر العالم على الاعتراف بشرعيته من قبل شعبه الكريم كما فعلت ماليزيا حين انهزت فرصة تحدي امريكا لروسيا ودعم ماليزيا اقتصاديا نكاية في روسيا وحلفائها من الدول العربية وقامت بأهم تطوير للعليم وانشاء مراكز للدراسات والابحاث والتعليم الفني الذي يرقى اي مجتمع في العالم وحين انسجبت امريكا من دعمها كانت ماليزيا تقف على ارض صلبة بعد فترة طويلة من التخلف والانهيار الأقتصادي!

فهل أنتم مستيقظين يامصريين لما يحدث حولكم وتحيا مصر رغم الأعادي..