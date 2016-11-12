مصر بالزى التقليدى "الأحمر " أمام منتخب غانا "الأبيض"(تحديث)

كتب حاتم رضا

اتفق مسئولو منتخب مصر مع غانا على ارتداء مصر الزى التقليدى غدًا أمام البلاك ستارز، وهو الأحمر والأبيض والأسود فيما يظهر الفريق الغانى بالزى الأبيض الكامل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الفنى للمباراة والذى أقيم بملعب برج العرب بحضور عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى بالإضافة إلى الجانب الغانى.

كما تطرق الاجتماع إلى موعد وصول الفريقين إلى الملعب وأيضًا كل الأمور المتعلقة باللقاء وما إذا كانت هناك شكوى من الجانب الغانى أم لا وهو ما لم يحدث حيث أثنى الجميع على الاستقبال الذى لاقاه الفريق الغانى فى مطار برج العرب.

ويستعد منتخب مصر للمواجهة المصيرية غدًا أمام غانا فى الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم حيث يحتل المنتخب المصرى المركز الثانى برصيد 3 نقاط خلف المنتخب الأوغندى الذى تصدر برصيد 4 نقاط عقب فوزه على الكونغو بهدف نظيف.