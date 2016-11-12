أخبار الأهلي السبت 12/11/2016.. البدرى يٌلغى ودية الحوامدية

كتب رمضان حسن

أخبار عديدة شهدها النادى الأهلى اليوم السبت 12/11/2016 خاصة على مستوى فريق الكرة الأول أبرزها قرار حسام البدرى المدير الفني بالغاء مباراة سكر الحوامدية التي كان مقررًا إقامتها غدًا.

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، إنه تقرر الغاء ودية الفريق مع سكر الحوامدية التى كان مقررًا إقامتها غدًا "الأحد"، وأوضح مدير الكرة أن مسئولى سكر الحوامدية طلبوا تأجيل اللقاء الودى إلى يوم الاثنين وهو ما رفضه الجهاز الفنى للأحمر بقيادة حسام البدرى لعدم الاخلال بالجدول المحدد للفريق.

ويستعد الأحمر لملاقاة الإنتاج الحربى يوم 19 نوفمبر الجارى فى الجولة التاسعة لبطولة الدوري.

أجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، اتصالا هاتفيا باللاعبين الدوليين المتواجدين حاليا مع المنتخب الوطنى خلال معسكر برج العرب لتحفيزهم والشد من أزرهم قبل موقعة غانا المصيرية، المقرر لها غدا فى الجولة الثانية من تصفيات مونديال 2018.

ويضم المنتخب سداسى الفريق الأحمر، شريف إكرامى وأحمد فتحى وأحمد حجازى ووليد سليمان ومؤمن زكريا وعبد الله السعيد.

وقال عبد الحفيظ لـ"اليوم السابع"، إنه يتمنى أن يقدّم لاعبو المنتخب الوطنى أداء مميزا وتكون النتيجة فى صالحهم لقطع شوط كبير نحو التأهل إلى المونديال العالمى.

انتظم لاعبو الأهلى الدوليون فى مران فريقهم يوم الثلاثاء المقبل، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطنى فى مواجهة غانا غدا الأحد، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 فى روسيا.

ومنح حسام البدرى لاعبى الفريق بالكامل إجازة يوم الاثنين، على أن يستأنف الفريق الأحمر تدريباته الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى فى الجولة التاسعة من بطولة الدورى العام، والمقرر إقامتها يوم 19 نوفمبر الجارى.

جددت إصابة حسام غالى لاعب وسط الأهلى العضلية فى مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة، والذى يأتى استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى يوم 19 نوفمبر الجارى فى الدورى العام.

وشعر غالى بآلام فى الفخذ والخلفية ليهرول خالد محمود طبيب الفريق قبل أن يغادر قائد الأهلى المران لعدم قدرته على استكماله.