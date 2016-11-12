الأهلي يخسر جهود حسام غالى 10 أيام بسبب الإصابة

كتب رمضان حسن

أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول بالأهلى، أن حسام غالى قائد الفريق يعانى من شد فى العضلة الخلفية وفقًا لما أثبتته الأشعة التى أجراها اللاعب بعد شكواه فى المران الصباحى اليوم.

وأوضح طبيب الفريق أن غالى يحتاج من أسبوع إلى عشرة أيام حتى يتماثل للشفاء ويكون جاهزًا للعودة والمشاركة فى التدريبات الجماعية، مشيرًا إلى أن محمد حمدى زكى صانع الألعاب أثبتت الأشعة أنه يعانى من إجهاد خفيف لن يمنعه من المشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية.

ويستعد الأهلى لملاقاة الإنتاج الحربى يوم 19 نوفمبر الجارى فى الجولة التاسعة لبطولة الدورى الممتاز.