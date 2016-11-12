شيماء مصطفى

أعلنت وزارة الاسكان والمرافق العمرانية بالتعاون مع صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى عن فتح باب الحجز للحصول على وحدات سكنية بنظام التمليك فى مشروع الاسكان الاجتماعى، وذلك لأصحاب الدخل الذى يتخطى 5 آلاف جنيه شهرياً، وسوف يتم فتح باب الحجز اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2016 وحتى يوم 14 يناير 2017 لمدة شهر كامل بالمحافظات والمدن الجديدة، وننشر تفاصيل الحجز والأماكن والمدن التى توجد بها الوحدات السكنية وضوابط الحجز للحصول على وحدات سكنية بنظام التمليك.

الوحدات المعروضة للحجز فى مراحل الانتهاء من التنفيذ وهى عبارة عن 3 حجرات وصالة، وتصل مساحتها إلى 90 متر فى محافظات الاسكندرية، والقليوبية، والشرقية، والمنوفية، والغربية، والبحيرة، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادى الجديد، ومرسى مطروح، وجنوب سيناء، ويتم شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد فى المدن والمراكز بداية من 7 أكتوبر 2016 وسعر كراسة الشروط 150 جنيهاً.

ضوابط وتفاصيل الحجز للحصول على وحدات سكنية بنظام التمليك فى مشروع الاسكان الاجتماعى

1- سعر الوحدة كاملة التشطيب 180 ألف جنيه ويضاف عليها 5 % كوديعة صيانة يتم تسديدها عند التعاقد.

2- مقدم الحجز 15 ألف جنيه يتم ردها فى حالة عدم التخصيص بالإضافة إلى 150 جنيه مصاريف إدارية لا ترد ويتم التسديد فى مكتب بريد مميكن.

3- يتم استكمال سداد مقدم الحجز ليكون 25 % حد أدنى أو 50% حد أقصى على أقساط ربع سنوية كل 3 شهور قيمة كل قسط 10 ىلاف جنيه بداية من 1 مايو 2015 ويبدأ القسط كحد أدنى ألف جنيه.

4- يجب أن لا يقل الدخل عن 2500 جنيه : 4 آلاف جنيه للأعزب و من 3500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه للأسرة شهرياً.

5- يتم خصم 2 % مصاريف إدارية فى حالة سحب المقدمات.

ونعرض صورة اعلان حجز وحدات سكنية بنظام التمليك فى مشروع الاسكان الاجتماعى

شبكةعيونالإخبارية

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