ترامب ليس الأول… 8 رؤساء تخلوا عن راتبهم بينهم السيسي

كتبت – نانيس البيلي

في 17 سبتمبر 2015، تعهد المرشح الجمهوري آنذاك دونالد ترمب، خلال تجمع انتخابي، بالتنازل عن مرتبه حال فوزه بالرئاسة، وقال “ترتمب”، خلال التجمع الذي عقد في ولاية نيوهامبشير: “أتعلمون أول ما سأفعل إذا انتخبت رئيساً، لن أحصل على أي مرتب، إنه لا يعني لي شيئاً”، وخلال سبتمبر 2015 أيضاً، تعرض ترامب لسؤال، خلال مقابلة على “تويتر”، حول استعداده للتنازل عن مرتبه إذا دخل البيت الأبيض، وهنا أكد ترامب أنه “لن يتقاضى دولاراً واحداً”، ويبلغ دخل الرئيس الأميركي وفقاً للقانون 400 ألف دولار سنوياً تُدفع عبر مرتبات شهرية، بالإضافة إلى مخصصات قيمتها 50 ألف دولار للمساعدة في قيامه بواجباته الرئاسية.

ووفقًا لما أوردته “العربية نت”، تساءلت وسائل إعلام أميركية، أمس الجمعة، إذا كان ترامب سينفذ وعده بالتخلي عن راتبه، ولكن الرئيس المنتخب لم يتحدث في هذا الموضوع بعد.

وفي حالة ما إذا نفذ ترامب وعده، فإنه لن يكون أول الرؤساء الذين يقدمون على تلك الخطوة ويتخلوا عن راتبهم.

ترصد «ONA» أبرز رؤساء وزعماء العالم الذين تخلوا عن راتبهم أو بجزء منه لصالح بلادهم:

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>الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في يونيو 2014، تنازله عن نصف راتبه الشهري، البالغ 42 ألف جنيه مصري، ونصف ممتلكاته، بما فيها ميراثه من والده لصالح الدولة المصرية.

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

قام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتحويل 5% من راتبه السنوي، البالغ 400 ألف دوﻻر سنوي، إلى وزارة الخزانة.

الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند

أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في أول اجتماع وزاري لحكومته الجديدة، في مايو 2012، عن تخفيض راتبه الشهري ورواتب وزراء حكومته بنسبة 30% في إجراء رمزي يهدف للقطع مع سياسة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي رفع راتبه عندما تسلم السلطة في 2007 بنسبة 170%.

الرئيس اﻷمريكي جون كينيدي

الرئيس الأمريكي كينيدي لم يحمل أبدًا المال معه، وكانت فواتير مشروباته مع أصدقائه تذهب على حساب والده المليونير جوزيف، وتبرع كينيدي براتبه البالغ 100 ألف دوﻻر سنوي للأعمال الخيرية.

الرئيس اﻷمريكي هربرت هوفر

قام الرئيسان اﻷمريكي هوفر بالتبرع براتبه البالغ 100 ألف دوﻻر سنوي للأعمال الخيرية.

رئيس الأوروجواي خوسيه موخيكا

قام رئيس أوروجواي “خوسيه موخيكا”، الذي حصل على اعتراف دولي وعلى لقب “أفقر رئيس في العالم وأكثرهم سخاءً”، والذي كان يحصل على راتب 12500 دوﻻر شهريًا، بالتبرع بـ90% من الراتب للمنظمات غير الحكومية التي تمول مشاريع الإسكان والمشروعات الاجتماعية، وهو صاحب عبارة “من يعشق المال لا مكان له في السياسة”.

رئيس كوستاريكا السابق أوسكار آرياس

تبرع رئيس كوستاريكا السابق والحائز على جائزة نوبل للسلام أوسكار آرياس، براتبه السنوي البالغ 102 ألف دوﻻر سنويًا إلى الفقراء، وتبرع “آرياس” بـ8500 دوﻻر شهريًا، وقرر تحويل راتبه إلى المنظمات التي تساعد الكبار والأطفال والمعوقين والمحتاجين.

رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون

قرر براون، خفض راتب رئيس الوزراء قبل مغادرته المنصب من 329468 دوﻻر سنويًا إلى 254743 دوﻻرًا.