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الانتهاء من المرحلة الأولي من برنامج التعاون عبر الحدود مع الاتحاد الاوروبي‎

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الانتهاء من المرحلة الأولي من برنامج التعاون عبر الحدود مع الاتحاد الاوروبي‎ الانتهاء من المرحلة الأولي من برنامج التعاون عبر الحدود مع الاتحاد الاوروبي‎

يشارك وفد مصري من وزارتيّ الخارجية والتعاون الدولي برئاسة السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين والاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية، في مؤتمر إعلان الانتهاء من المرحلة الأولي من برنامج التعاون عبر الحدود وإطلاق المرحلة الثانية، والذي يعقد في بروكسل يوميّ 15-16 نوفمبر.

يناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالإنجازات التي تم تحقيقها خلال المرحلة الأولي، والتحديات التي واجهت تنفيذ البرنامج بالإضافة إلي كيفية تلافي تلك العقبات خلال المرحلة الثانية.

يقوم برنامج التعاون عبر الحدود في حوض المتوسط الدول من شمال وجنوب المتوسط علي تمويل مشروعات في المحافظات والمدن المشاطئة للبحر المتوسط، وتشارك فيها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية، وتهدف إلي دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث شاركت مصر في المرحلة الأولي من البرنامج بفعالية ضمن 30 مشروع من بين إجمالي 95 مشروع.

وفي هذا الإطار، قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص مبلغ 234 مليون يورو لتمويل المرحلة الثانية من برنامج التعاون عبر الحدود في حوض المتوسط، ويقوم المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي حاليا بالتفاوض مع المفوضية الأوروبية حول الاتفاق العام لتمويل المرحلة الثانية حتي عام 2020، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية علي رأسهم وزارة التعاون الدولي.

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