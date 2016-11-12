الطقس في الإمارات غدا الأحد 12 نوفمبر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود طقس صحو إلى غائم جزئيا أحياناً على بعض المناطق والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع إحتمال تشكل الضباب أوالضباب الخفيف خاصة على المناطق الداخلية والغربية .

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 22 كم/ ساعة خلال الليل والصباح تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية 18 - 24/ 32 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. خفيف .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الحادية عشرة و 48 دقيقة قبل الظهر وأدنى جزر عند الساعة السادسة و 12 دقيقة مساء .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

أبوظبي 33 20 85 40 .

دبي 34 22 85 35 .

الشارقة 34 17 95 30.

عجمان 33 18 90 25.

أم القيوين 33 17 85 20 .

رأس الخيمة 34 16 80 25 .

الفجيرة 30 21 75 35.

العين 33 19 80 30 .

ليوا 34 18 95 25 .

الرويس 31 22 75 20 .

السلع 33 24 70 25.

دلما 30 24 75 30 .

طنب الصغرى 29 23 80 35 .

طنب الكبرى 29 23 80 35 .

أبوموسى 29 23 80 35.