مؤسس أمازون يشيد بدور الإمارات الرائد في صناعة المستقبل

أشاد جيفري بيزوس المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أمازون دوت كوم، بالدور المحوري والرائد الذي تلعبه الإمارات في صناعة المستقبل.

جاء ذلك خلال زيارته مركز محمد بن راشد للابتكار، حيث التقى معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، واستمع إلى شرح حول تقنيات وآليات المركز.

وتفقد بيزوس برنامج مسرعات دبي المستقبل متعرفاً إلى أهدافه، حيث صمم لتحديد التقنيات ذات القدرة على التعامل مع أهم التحديات والفرص في العالم، ودعمها عن طريق تطوير الحلول والنماذج من أجل تطبيقها على وجه السرعة في مختلف المؤسسات والهيئات في دبي.

وتأسس مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي لتحفيز وإثراء ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي من خلال وضع منظومة متكاملة للابتكار بحيث يصبح ركيزة أساسية من ركائز حكومة الإمارات تطبيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تطوير العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية الدولة، بحيث تكون حكومتها في مصاف الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.

أما برنامج مسرعات دبي المستقبل فهو موجه لكل الشركات، والأفراد، وفرق العمل بغض النظر عن عمرها أو حجمها بشرط أن يتوفر نموذج أولي أو حل عملي يمكن اختباره في تطبيق واقعي.

وجاء البرنامج بهدف المساعدة في التعرّف إلى صنّاع القرار والدوائر الحكومية التي تشكل أمثلة عن العملاء والزبائن المتوقعين، ومن ثم تطوير مقترحات محددة عن كيفية إطلاق مشروع تجريبي، والتي بإمكانها جميعاً أن تساعد في تحقيق الأفكار وترجمتها على أرض الواقع.