أهمية وجبة الإفطار للأطفال

لأن العقل السليم في الجسم السليم، يجب علينا الاهتمام بصحة أجسام أطفالنا ليتمتعوا بصحة عقلية جيدة أيضاً، لذا حينما استشرنا مختصة التغذية ريما سلمان عن أهمية الإفطار الصباحي، أكدت ارتباطه بسلامة الجسم والعقل، حيث قالت: "تناول الطفل وجبة الفطور يمده بالطاقة والسعرات الحرارية التي تمكنه من القيام بالمجهود البدني والذهني والتركيز في الحصص المدرسية".



وأكدت أن الطفل الذي لا يتناول وجبة الإفطار يكون السكر في جسمه مضطرباً وغير متوازن ما يجعله يشعر بالإعياء والتعب، وعدم التركيز، وهذا ما أثبتته الدراسات مؤخراً، حيث أكدت أن الطفل الذي لا يتناول وجبة الفطور يكون تحصيله العلمي وتركيزه والقيمة الفكرية لديه أقل من غيره، خصوصاً في أول ثلاث حصص مدرسية، التي يتم فيها التركيز على المواد العلمية، بالإضافة إلى أهمية وجبة الفطور على نمو الطفل بدنياً.

احتواء وجبة فطور طلاب المدارس على العناصر الغذائية المهمة أمر في غاية الأهمية للحفاظ على صحتهم الجسدية والعقلية، لذا سألنا مختصة التغذية ريما سلمان عن ذلك، فأرشدتنا إلى بعض الأمور الأساسية التي نقدمها لك فيما يلي:

- يجب أن تحتوي وجبة فطور الطالب على النشويات بنسبة لا تقل عن 50% بالإضافة إلى الخضراوات والفواكه الغنية بالماء والفيتامينات والمعادن.

- أن تحتوي حشوة "الساندويتش" على كمية من البروتين وقليل من الدهون.

- التنويع في الوجبة فذلك يفيده صحياً ويفتح شهيته فيتناول وجبته بالكامل.

- الحرص على تغيير نوع الخبز من فترة لأخرى وكذلك نوع حشوة "الساندويتش" حتى لا يمل الطفل منها.

- تعويد الطفل على تناول الخضار والفواكه منذ الصغر ما يساعد في تقبُّل تناولها باستمرار.

- على الأم أن تكون قدوة لطفلها بتناولها طعاماً صحياً ووجبات من إعدادها.

- توجد النشويات في الخبز والبطاطس المسلوقة والمكرونة.

- يوجد البروتين بكثرة في اللحم والدجاج والسمك والتونة والجمبري.

- توجد الدهون في زيت الزيتون والمكسرات وزبدة الفول السوداني.

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