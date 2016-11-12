“العفو الدولية”: تشريد 30 ألف شخص بعد هدم أحياء فقيرة في نيجيريا

ذكرت منظمة العفو الدولية أن ما يقرب من 30 ألف شخص في العاصمة التجارية لنيجريا، لاجوس، أصبحوا مشردين بعد اشتعال النيران في أحيائهم الفقيرة وهدمها هذا الأسبوع.

وأفادت شبكة “إي بي سي نيوز” أنه لم يتضح على وجه الدقة كيفية بدء الحريق في حي أوتودو جبامي، لكن سكانها أبلغوا المنظمة أن الشرطة منعتهم من إطفائها، وأنها عادت فيما بعد ومعها فريق للهدم.

وحذر مسئولون في لاجوس من أن هذه الأحياء كانت تشكل “تهديدا أمنيا”، وكان من الضروري تدميرها في عملية قد تمس مئات الآلاف من الناس.

من جانبها، ذكرت منظمة العفو الدولية أن محكمة لاجوس أصدرت، يوم الإثنين الماضي، إنذارا قضائيا مؤقتا لوقف هدم العشوائيات، بما فيها أوتودو جبامي.

أ.ش.أ